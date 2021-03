Lavoro: Orlando, 'il 1/4 convocato Osservatorio su tutela lavoratori piattaforme digitali' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Per il l'1 aprile ho convocato l'Osservatorio permanente in materia di tutela del Lavoro tramite piattaforme digitali, previsto su questo tema e che non era mai stato attivato. Sarà un luogo importante di confronto, che permetterà di non rendere occasionale l'interlocuzione che si è aperta oggi con gli enti locali che hanno promosso buone pratiche su questo terreno". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando in occasione della firma di un Protocollo sperimentale tra Cgil, Cisl e Uil con AssoDelivery, per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. L'obiettivo, conclude, "deve essere quello di costruire un modello quanto più aperto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Per il l'1 aprile hol'permanente in materia dideltramite, previsto su questo tema e che non era mai stato attivato. Sarà un luogo importante di confronto, che permetterà di non rendere occasionale l'interlocuzione che si è aperta oggi con gli enti locali che hanno promosso buone pratiche su questo terreno". Ad affermarlo è il ministro del, Andreain occasione della firma di un Protocollo sperimentale tra Cgil, Cisl e Uil con AssoDelivery, per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery. L'obiettivo, conclude, "deve essere quello di costruire un modello quanto più aperto e ...

