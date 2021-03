Lavoro minorile, Ferrero rinnova la partnership con Save the Children (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero incrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell’ambito del programma Ferrero Farming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di approvvigionarsi al 100% di cacao sostenibile attraverso standard gestiti in modo indipendente alla fine del 2020, il gruppo continua a lavorare per garantire la piena visibilità e tracciabilità del proprio cacao lungo la catena di approvvigionamento e attraverso un sistema di due-diligence appropriato. In questo contesto Ferrero ha anche rinnovato ed esteso la partnership strategica con Save the Children iniziata con il programma triennale lanciato nel 2017-2020 in 20 comunità in Costa d’Avorio.Il progetto cofinanziato con 8 milioni di euro ha una durata di cinque anni. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppoincrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell’ambito del programmaFarming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di approvvigionarsi al 100% di cacao sostenibile attraverso standard gestiti in modo indipendente alla fine del 2020, il gruppo continua a lavorare per garantire la piena visibilità e tracciabilità del proprio cacao lungo la catena di approvvigionamento e attraverso un sistema di due-diligence appropriato. In questo contestoha ancheto ed esteso lastrategica contheiniziata con il programma triennale lanciato nel 2017-2020 in 20 comunità in Costa d’Avorio.Il progetto cofinanziato con 8 milioni di euro ha una durata di cinque anni. ...

