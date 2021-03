Lavoro minorile, Ferrero rinnova la partnership con Save the Children (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero incrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell'ambito del programma Ferrero Farming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l'obiettivo di approvvigionarsi al 100% di cacao sostenibile attraverso standard gestiti in modo indipendente alla fine del 2020, il gruppo continua a lavorare per garantire la piena visibilità e tracciabilità del proprio cacao lungo la catena di approvvigionamento e attraverso un sistema di due-diligence appropriato. In questo contesto Ferrero ha anche rinnovato ed esteso la partnership strategica con Save the Children iniziata con il programma triennale lanciato nel 2017-2020 in 20 comunità in Costa d'Avorio.Il progetto cofinanziato con 8 milioni di euro ha una durata di cinque anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppoincrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell'ambito del programmaFarming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l'obiettivo di approvvigionarsi al 100% di cacao sostenibile attraverso standard gestiti in modo indipendente alla fine del 2020, il gruppo continua a lavorare per garantire la piena visibilità e tracciabilità del proprio cacao lungo la catena di approvvigionamento e attraverso un sistema di due-diligence appropriato. In questo contestoha ancheto ed esteso lastrategica contheiniziata con il programma triennale lanciato nel 2017-2020 in 20 comunità in Costa d'Avorio.Il progetto cofinanziato con 8 milioni di euro ha una durata di cinque anni. ...

Advertising

CorriereCitta : Lavoro minorile, Ferrero rinnova la partnership con Save the Children - Brovadalover : Parla, parla la gente. Là si sparano nelle scuole, di là sono violati i diritti umani, laggiù c'è il lavoro minoril… - marivigo : @MariaLi31275118 @MadameA02 Comprendo il tuo punto di vista, ma è il prezzo da pagare per il cosiddetto 'progresso'… - sicurstrada : RT @sicurstrada: ?? La catena di approvvigionamento del #cobalto prevede lo sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto in Congo. L'UE stu… - sicurstrada : ?? La catena di approvvigionamento del #cobalto prevede lo sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto in Congo. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro minorile Marta accoltellata da un quindicenne mentre fa jogging: giallo sul movente Nel frattempo il ragazzino è nel carcere minorile di Treviso dove ieri ha incontrato il suo ... In paese c'è chi suggerisce che Marta Novello possa aver conosciuto il quindicenne durante il suo lavoro ...

POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AI CITTADINI FRAGILI ... e i percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del lavoro ...in affidamento ovvero in adozione di minori sotto la tutela dell'Autorità Giudiziaria minorile. La ...

Lavoro minorile, nel mondo 152 milioni di bambini vittime dello sfruttamento la Repubblica Lavoro minorile, Ferrero rinnova la partnership con Save the Children ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero incrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell’ambito del programma Ferrero Farming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di app ...

Regione Lazio, 130mln per famiglie, anziani, minori. Troncarelli: “Nessuno dev’essere lasciato solo” Il Lazio è una delle regioni con più lavoratori domestici in Italia. Nel 2019 i lavoratori regolari del settore erano 123.520, dato in costante calo dal 2012 (-20,7%). Seconda regione dopo la Lombardi ...

Nel frattempo il ragazzino è nel carceredi Treviso dove ieri ha incontrato il suo ... In paese c'è chi suggerisce che Marta Novello possa aver conosciuto il quindicenne durante il suo...... e i percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto svolgimento del...in affidamento ovvero in adozione di minori sotto la tutela dell'Autorità Giudiziaria. La ...ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero incrementa gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprio cacao nell’ambito del programma Ferrero Farming Values Cocoa. Dopo aver raggiunto l’obiettivo di app ...Il Lazio è una delle regioni con più lavoratori domestici in Italia. Nel 2019 i lavoratori regolari del settore erano 123.520, dato in costante calo dal 2012 (-20,7%). Seconda regione dopo la Lombardi ...