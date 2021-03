Lavoro, 9,4 milioni di italiani hanno paura di perdere il posto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro fa paura ai lavoratori. Sono 9,4 milioni i lavoratori del settore privato preoccupati sul futuro della propria occupazione. In particolare, 4,6 milioni temono di andare incontro a una riduzione del reddito, 4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di prima, 4,4 milioni hanno paura di perdere il posto e di ritrovarsi disoccupati, 3,6 milioni di essere costretti a cambiare Lavoro. Gli operai spaventati sono 3 su 4. Del resto, nonostante il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto, nel 2020 non sono stati rinnovati 393.000 contratti a termine. Sono alcuni dei principali risultati del 4° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro faai lavoratori. Sono 9,4i lavoratori del settore privato preoccupati sul futuro della propria occupazione. In particolare, 4,6temono di andare incontro a una riduzione del reddito, 4,5prevedono di dover lavorare più di prima, 4,4diile di ritrovarsi disoccupati, 3,6di essere costretti a cambiare. Gli operai spaventati sono 3 su 4. Del resto, nonostante il blocco dei licenziamenti stabilito per decreto, nel 2020 non sono stati rinnovati 393.000 contratti a termine. Sono alcuni dei principali risultati del 4° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato in collaborazione con Eudaimon ...

