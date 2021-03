L’asse Cina-Russia si rinsalda e tradisce nervosismo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021)trasi stando a fronte delle sanzioni coordinate di Ue, Usa, Canada, Giappone e Regno Unito sulle violazioni dei diritti umani da parte delle due potenze autoritarie. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov si trova da lunedì in, dove discute e rilascia comunicati stampa assieme alla sua controparte cinese Wang Yi. Martedì Lavrov ha dichiarato che le sanzioni occidentali stanno avvindoe ne ha criticato l’uso strumentale da parte dei Paesi occidentali col fine di “imporre le loro regole su tutti gli altri, regole che secondo loro dovrebbero sorreggere l’ordine mondiale”. Wang, da parte sua, ha detto che i Paesi “dovrebbero unirsi per opporsi a tutte le forme di sanzioni unilaterali che non ...