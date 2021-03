L’app per aiutare i lavoratori autonomi che offrono servizi domestici a trovare lavoro (Di mercoledì 24 marzo 2021) TaskRabbit è un network globale già attivo in migliaia di città negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Francia, Germania e Portogallo e – da oggi – anche i cittadini di Milano e Roma potranno sfruttare le opportunità offerte dalL’applicazione sia in qualità di clienti che in qualità di lavoratori. TaskRabbit mette in contatto chi ha bisogno di aiuto a casa con lavoratori autonomi che possono aiutare con il montaggio mobili al giardinaggio, con le pulizie, con le piccole riparazioni domestiche e 40 altre diverse categorie di aiuti domestici. Per adesso sono 3 mila i lavoratori autonomi iscritti per fornire i loro servizi e, di questi, il 28% sono donne. Per utilizzare TaskRabbit si può andare sul sito o, in alternativa, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) TaskRabbit è un network globale già attivo in migliaia di città negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Spagna, Francia, Germania e Portogallo e – da oggi – anche i cittadini di Milano e Roma potranno sfruttare le opportunità offerte dallicazione sia in qualità di clienti che in qualità di. TaskRabbit mette in contatto chi ha bisogno di aiuto a casa conche possonocon il montaggio mobili al giardinaggio, con le pulizie, con le piccole riparazioni domestiche e 40 altre diverse categorie di aiuti. Per adesso sono 3 mila iiscritti per fornire i loroe, di questi, il 28% sono donne. Per utilizzare TaskRabbit si può andare sul sito o, in alternativa, ...

Advertising

RegioneLazio : “È da oggi possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino anti Covid utilizzando anche la App Salutela… - SerieA : Si scende in campo per la 28ª giornata di #SerieATIM. ??2??8?? Scarica l'App ufficiale per non perderti le emozioni… - _Carabinieri_ : BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’… - FCannarozzo : RT @AlessandroFusi9: L'unico modo per far sì che il passaporto vaccinale faccia la fine della app immuni è non vaccinarsi. - writermatts : RT @novaradio_s: ?? Ascolta l’ultimo episodio di #SexTherapy sulle tipologie di #orgasmofemmile?? ?? Per ascoltare il #podcast scaricate l’ap… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per «La Lettura»: nella newsletter l’incipit del cosplayer la Lettura del Corriere della Sera