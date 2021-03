L’amicizia da adulti spesso è finta, ma quando trovi quella giusta ti cambia la vita (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sono alcune persone che, con la loro sola presenza, ci cambiano la vita intera, altre invece, nonostante la vicinanza percepita, diventano delle piacevoli compagnie, troppo spesso fini a se stesse. La verità è che L’amicizia è una cosa complicata e difficile da spiegare. Alcuni sostengono che si tratta di incontri fortuiti e fortunati, altri, invece, pensano che la nascita di questi rapporti sia scritta nelle stelle. Anche la scienza ha provato ad analizzare da vicino L’amicizia portando alla luce una realtà che forse, molte di noi ignorano: nonostante frequentiamo persone che apparentemente ci piacciono e ci fanno stare bene, solo la metà di loro sono davvero amiche. Un interessante studio condotto nel 2016 e publicato sulla rivista PLOS One ha messo in evidenza che solo il 50% delle amicizie ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ci sono alcune persone che, con la loro sola presenza, cino laintera, altre invece, nonostante la vicinanza percepita, diventano delle piacevoli compagnie, troppofini a se stesse. La verità è cheè una cosa complicata e difficile da spiegare. Alcuni sostengono che si tratta di incontri fortuiti e fortunati, altri, invece, pensano che la nascita di questi rapporti sia scritta nelle stelle. Anche la scienza ha provato ad analizzare da vicinoportando alla luce una realtà che forse, molte di noi ignorano: nonostante frequentiamo persone che apparentemente ci piacciono e ci fanno stare bene, solo la metà di loro sono davvero amiche. Un interessante studio condotto nel 2016 e publicato sulla rivista PLOS One ha messo in evidenza che solo il 50% delle amicizie ...

