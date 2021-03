l’America’s Cup finirà in tribunale ? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le voci di un’edizione della Coppa America che veda solo il Defender Team New Zealand contro il Challenger Ineos Team Uk non sono state confermate. A scendere in campo contro questa idea è adesso il commodoro del New York Yacht Club, Christopher Culver, proprietari dell’AC75 American Magic. Il capo del Team New Zealand Grant Dalton e il CEO di American Magic Terry Hutchinson si sono già incontrati per discutere i piani per la prossima Coppa America. "Sembra che il New York Yacht Club tornerà. In un mondo perfetto saremmo tornati tra 14 mesi e avremo Patriot in acqua, noi stiamo avviando il nostro programma. Con tutta sincerità, non credo che nessun altro paese sarebbe riuscito a farcela (riferendosi alla Nuova Zelanda)", ha detto Hutchinson. La base della squadra Americana è rimasta attiva e funzionante sul viadotto di Auckland, anche le loro due barche Defiant e Patriot ... Leggi su velaac (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le voci di un’edizione della Coppa America che veda solo il Defender Team New Zealand contro il Challenger Ineos Team Uk non sono state confermate. A scendere in campo contro questa idea è adesso il commodoro del New York Yacht Club, Christopher Culver, proprietari dell’AC75 American Magic. Il capo del Team New Zealand Grant Dalton e il CEO di American Magic Terry Hutchinson si sono già incontrati per discutere i piani per la prossima Coppa America. "Sembra che il New York Yacht Club tornerà. In un mondo perfetto saremmo tornati tra 14 mesi e avremo Patriot in acqua, noi stiamo avviando il nostro programma. Con tutta sincerità, non credo che nessun altro paese sarebbe riuscito a farcela (riferendosi alla Nuova Zelanda)", ha detto Hutchinson. La base della squadra Americana è rimasta attiva e funzionante sul viadotto di Auckland, anche le loro due barche Defiant e Patriot ...

