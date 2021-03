Lamela, possibile ritorno in Italia: un club si fa avanti per El Coco (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una sua rabona ha illuminato il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Con un gol strepitoso, Erik Lamela si è preso i riflettori, per poi rovinare tutto con l'espulsione per somma di ammonizioni. El Coco è fatto così, con alti e bassi da accettare come parte integrante del suo genio sregolato. La sua tecnica smisurata ha spinto diversi club a puntare su di lui.caption id="attachment 1108183" align="alignnone" width="1024" Lamela (getty images)/captionASSALTOUna delle società più interessate è il Bologna. Lo ha ammesso il dirigente Walter Sabatini durante un'intervista a Il Resto del Carlino: "Lamela è uno dei nomi che stiamo seguendo. Mi spiego: vogliamo capire se ci sono le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore. Staremo a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una sua rabona ha illuminato il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Con un gol strepitoso, Eriksi è preso i riflettori, per poi rovinare tutto con l'espulsione per somma di ammonizioni. Elè fatto così, con alti e bassi da accettare come parte integrante del suo genio sregolato. La sua tecnica smisurata ha spinto diversia puntare su di lui.caption id="attachment 1108183" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionASSALTOUna delle società più interessate è il Bologna. Lo ha ammesso il dirigente Walter Sabatini durante un'intervista a Il Resto del Carlino: "è uno dei nomi che stiamo seguendo. Mi spiego: vogliamo capire se ci sono le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore. Staremo a ...

Advertising

ItaSportPress : Lamela, possibile ritorno in Italia: un club si fa avanti per El Coco - - roberto2_lamela : RT @roberto2_lamela: @bravimabasta @ManuelaBellipan @Axen0s @alex_orlowski In ambito social network tutto è possibile e può anche succedere… - roberto2_lamela : @bravimabasta @ManuelaBellipan @Axen0s @alex_orlowski In ambito social network tutto è possibile e può anche succed… -