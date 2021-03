«L’agricoltura rigenerativa salva il suolo»

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’esaurimento dei fosfati è solo uno dei tanti campanelli d’allarme che ci spinge a cambiare sistema di produzione del cibo, passando a tecniche meno invasive e più rigenerative dele dell’agroecosistema. Una transizione necessaria, ma tutt’altro che facile: ci vogliono molti anni, a volte decine, per rendere nuovamente fertile un terreno su cui si sia praticata agricoltura intensiva per molto tempo. Esistono tuttavia delle tecniche per accelerare questi processi;Organica e(Aor) è una di queste. Abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.