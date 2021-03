L’agente di Jorginho non esclude il ritorno: “Se il Napoli farà un’offerta…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joao Santos, agente di Jorginho, ha rilasciato un’intervista a “Si gonfia la rete”, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. Il ritorno al Napoli è una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici. Sarri? Sappiamo tutti che gli piace Jorginho, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà. In Premier ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joao Santos, agente di, ha rilasciato un’intervista a “Si gonfia la rete”, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ilalè una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare ilun’offerta la considereremo, abbiamo trascorso tanti anni felici ae abbiamo tanti amici. Sarri? Sappiamo tutti che gli piace, oggi però bisogna capire quali sono le situazioni di mercato ed economiche, non so cosa succederà. In Premier ...

