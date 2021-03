La Zanzara | lite Pappalardo-Parenzo “Il mio collega Figliuolo si è vaccinato? Peggio per lui” “Lei è pazzo | generale quaquaraquà”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Polemica al fulmicotone a “La” (Radio24) tra uno dei conduttori della trasmissione, David, e il leader del Movimento dei Gilet Arancioni, Antonio. Nodo dello scontro è la nota posizione no vax dell’exdei Carabineri, il che dà la stura a un acceso diverbio in cui volano gli insulti. “– accusa– Lei è un, sciocco di un”. “è veramente simpatico – rilancia– Secondo lui, per difendere i vaccini bisogna prima vaccinarsi. Allora, si faccia prima il vaccino e poi parli”. Le sciabolate proseguono per diversi minuti:include nel calderone delle sue accuse prima il presidente degli ...

Il Fatto Quotidiano

