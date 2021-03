La Virginia ha abolito la pena di morte | è il primo Stato del Sud degli Stati Uniti a farlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Detiene il record delle esecuzioni capitali neglidopo il Texas, ma da oggi laarchivia definitivamente ladi. A febbraio era arrivato il via libera del Parlamento statale, e oggi èil giorno della firma – scontata – del governatore democratico Ralph Northam, da sempre abolizionista. “Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c’è posto per ladinel nostro, nel sud e nel paese”, ha detto Northam che chiude per sempre la ‘camera della’ nel penitenziario di Greensville, dove dopo una controversa vicenda giudiziaria nel 2000 venne giustiziato anche Derek Rocco Barnabei. Per lui si mobilitarono anche il Parlamento europeo e Papa Giovanni Paolo II, ...