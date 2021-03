La variante newyorkese arriva nelle Marche. “Controlli troppo scarsi su chi entra in Italia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Italia è arrivata anche la variante newyorkese del Covid, sequenziata per la prima volta nel novembre scorso nella città americana, dove attualmente rappresenta il 12% dei contagi. A identificarla sono stati, ieri, i ricercatori del Laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delle Marche, nei tamponi di due persone provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino. I due pazienti, allo stato attuale, non risultano avere correlazione tra di loro. La scoperta è avvenuta nell’ambito della sorveglianza a campione. Le Marche in allerta per la variante newyorkese “Stiamo cercando di tenere la situazione sotto controllo, isolando i casi legati alla variante newyorkese ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inta anche ladel Covid, sequenziata per la prima volta nel novembre scorso nella città americana, dove attualmente rappresenta il 12% dei contagi. A identificarla sono stati, ieri, i ricercatori del Laboratorio di virologia dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona-Università Politecnica delle, nei tamponi di due persone provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino. I due pazienti, allo stato attuale, non risultano avere correlazione tra di loro. La scoperta è avvenuta nell’ambito della sorveglianza a campione. Lein allerta per la“Stiamo cercando di tenere la situazione sotto controllo, isolando i casi legati alla...

SkyTG24 : Covid Marche: identificati i primi due casi in Italia di variante newyorkese - repubblica : Covid, nelle Marche primi due casi di variante newyorkese - SkyTG24 : La variante del #coronavirus scoperta a #NewYork è stata identificata su 2 tamponi in Italia. 'Al momento non ci so… - infoitsalute : Nuova variante Covid isolata a Torrette «E' quella newyorkese, sono i primi casi in Italia» - infoitsalute : Variante newyorkese identificata dal laboratorio di Virologia di Torrette -