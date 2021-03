La UEFA vuole abbandonare il Fair Play Finanziario. Le soluzioni in esame (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la UEFA avrebbe deciso di abbandonare l’attuale Fair Play Finanziario e ne discuterà nella giornata di domani in videoconferenza al Parlamento europeo. L’obiettivo sarà il passaggio dall’idea di “spendere quanto si incassa” a “spendere il necessario senza sprechi”, molto diverso da quello ideato nel 2010 dal duo Platini-Infantino. L’obiettivo è averle per il 2022 con l’appoggio dell’Unione Europea. La massima federazione europea sta valutando nuove soluzioni come l’introduzione di un salary cap (ma con denominazione diversa), una luxury tax oppure l’introduzione di un nuovo break-even. Cambieranno anche le sanzioni, più economiche e meno sportive. Foto: sito ufficiale UEFA L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laavrebbe deciso dil’attualee ne discuterà nella giornata di domani in videoconferenza al Parlamento europeo. L’obiettivo sarà il passaggio dall’idea di “spendere quanto si incassa” a “spendere il necessario senza sprechi”, molto diverso da quello ideato nel 2010 dal duo Platini-Infantino. L’obiettivo è averle per il 2022 con l’appoggio dell’Unione Europea. La massima federazione europea sta valutando nuovecome l’introduzione di un salary cap (ma con denominazione diversa), una luxury tax oppure l’introduzione di un nuovo break-even. Cambieranno anche le sanzioni, più economiche e meno sportive. Foto: sito ufficialeL'articolo ...

