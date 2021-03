La triste nostalgia del Real Madrid, la stampa spagnola esalta il ritorno a Ronaldo-Benzema-Bale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche al Real avevano la BBC. Solo che quella Juve era declinata in difesa (Bonucci-Barzagli-Chiellini), a Madrid era un tridente da sogno: Ronaldo, Benzema, Bale. Che ora potrebbe tornare direttamente dal passato, trasformandosi in un futuro possibile e alternativo al mercato dei giovani arrembanti, Mbappe e Haaland. E’ un po’ triste la nostalgia che si legge sulla stampa spagnola in questi giorni. In cui il ritorno di Ronaldo e di Bale pare la strada più praticabile per il Madrid. Per Cr7 basterebbe un’offerta di una trentina di milioni di euro. Anche se Nedved oggi ha smentito. Bale, nel frattempo, è in prestito al Tottenham ma martedì, parlando in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Anche alavevano la BBC. Solo che quella Juve era declinata in difesa (Bonucci-Barzagli-Chiellini), aera un tridente da sogno:. Che ora potrebbe tornare direttamente dal passato, trasformandosi in un futuro possibile e alternativo al mercato dei giovani arrembanti, Mbappe e Haaland. E’ un po’lache si legge sullain questi giorni. In cui ildie dipare la strada più praticabile per il. Per Cr7 basterebbe un’offerta di una trentina di milioni di euro. Anche se Nedved oggi ha smentito., nel frattempo, è in prestito al Tottenham ma martedì, parlando in ...

Advertising

napolista : La triste nostalgia del Real Madrid, la stampa spagnola esalta il ritorno a Ronaldo-Benzema-Bale Il mercato punta s… - wallkarinass : quindi non sono l'unica che il ritornello di after school delle weeekly.. trasmette ?? un po' di nostalgia ?? IDK mi fa diventare triste.. - SalandinS : La nascita di Ugo #Tognazzi La leggerezza triste di #AmiciMiei. Le dimissioni di #Prandelli. Lo so che non c’entra… - fRa_gAv : Ho sempre avuto una passione per El Burrito Ortega, come un colpo di fulmine scoccato il giorno in cui arrivò alla… - corradomarinell : @PBerizzi La nostalgia per ideologie criminali è triste oltre che offensiva. Speriamo che il vescovo prenda a calci… -