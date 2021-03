La straordinaria forza delle mamme-atlete nel nuovo film di Nike che celebra la maternità (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serena Williams, Alex Morgan, Perri Edwards, Bianca Williams, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Nia Ali: sono loro, insieme alle atlete di tutti i giorni, le protagoniste di The Toughest Athletes, il nuovo short film di Nike, girato durante la pandemia globale, che mette in luce la correlazione tra sport e maternità attraverso la lente delle mamme e delle future mamme nelle varie fasi della gravidanza e del post parto. Si può essere atlete e sentirsi tali anche durante la gravidanza o subito dopo il parto? ci si interroga nel film. La risposta è che Dipende da ciò che significa essere un atleta. Perché lo è certamente chi si muove, chi si sofferma ad ascoltare il proprio corpo, chi sfida la forza di gravità, chi deve affrontare il dolore, superare i propri limiti, spingersi oltre… In questo senso, tutte le donne sono delle «atlete». E non smettono di esserlo mai, qualunque sia il momento della vita che stanno vivendo. Primo fra tutti: la maternità. https://www.youtube.com/watch?v=_-5MGkUwe6w Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Serena Williams, Alex Morgan, Perri Edwards, Bianca Williams, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Nia Ali: sono loro, insieme alle atlete di tutti i giorni, le protagoniste di The Toughest Athletes, il nuovo short film di Nike, girato durante la pandemia globale, che mette in luce la correlazione tra sport e maternità attraverso la lente delle mamme e delle future mamme nelle varie fasi della gravidanza e del post parto. Si può essere atlete e sentirsi tali anche durante la gravidanza o subito dopo il parto? ci si interroga nel film. La risposta è che Dipende da ciò che significa essere un atleta. Perché lo è certamente chi si muove, chi si sofferma ad ascoltare il proprio corpo, chi sfida la forza di gravità, chi deve affrontare il dolore, superare i propri limiti, spingersi oltre… In questo senso, tutte le donne sono delle «atlete». E non smettono di esserlo mai, qualunque sia il momento della vita che stanno vivendo. Primo fra tutti: la maternità. https://www.youtube.com/watch?v=_-5MGkUwe6w

