La statuina interattiva di Baby Yoda che mangia di tutto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Foto: Hasbro)Debutta un nuovo modello interattivo dell’amatoalias Grogu, firmato da Hasbro, alto 22,5 centimetri e in grado di combinare più di 40 movimenti e suoni. L’ispirazione arriva dalla seconda stagione della popolare serie The Mandalorian disponibile sulla piattaforma Disney+; il pre-ordine è scattato ieri sera in esclusiva su Amazon. Dopo le prime action figure, i vari gadget dedicati e il simpatico set Lego, il nuovo omaggio a Grogu alias The Kid (Il Bambino), ma per tutti ancora, è la versione speciale chiamata Golosone Galattico proprio perché incentrata sul cibo. In dotazione si troveranno infatti alcune oggetti da proporgli, basterà poggiarne uno in mano o sulla bocca e si potrà assistere alla sua reazione di apprezzamento o meno. (Foto: Hasbro)Tra gli accessori inclusi ci sono una ...