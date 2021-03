La serie di Joss Whedon The Nevers in Italia ad aprile e in contemporanea USA (Di mercoledì 24 marzo 2021) The Nevers, la serie di Joss Whedon sbarca finalmente anche in Italia e in contemporanea assoluta con la messa in onda americana. L’appuntamento è fissato per il 12 aprile su Sky e Now, come annuncia il trailer ufficiale appena rilasciato. I fan di Buffy – teen cult ideato da Whedon – troveranno pane per i loro denti: la serie è infatti un period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne in epoca vittoriana che posseggono abilità straordinarie e sovrumane. In ogni episodio le vedremo alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. Il debutto è fissato per la notte tra l’11 e il 12 aprile, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) The, ladisbarca finalmente anche ine inassoluta con la messa in onda americana. L’appuntamento è fissato per il 12su Sky e Now, come annuncia il trailer ufficiale appena rilasciato. I fan di Buffy – teen cult ideato da– troveranno pane per i loro denti: laè infatti un period drama a tema sci-fi con protagoniste un gruppo di donne in epoca vittoriana che posseggono abilità straordinarie e sovrumane. In ogni episodio le vedremo alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo. Il debutto è fissato per la notte tra l’11 e il 12, quando il primo episodio andrà in onda su Sky Atlantic e sarà disponibile ...

