La risposta di Laura Boldrini all'accusa di aver maltrattato e mal pagato alcune donne che lavoravano per lei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ieri Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano ha raccontato le accuse di alcune donne nei confronti di Laura Boldrini. Una sua ex colf e una sua ex collaboratrice parlamentare hanno sostenuto di essere state maltrattate e mal pagate. Oggi il giornale di Marco Travaglio pubblica una replica di Boldrini alle accuse: In riferimento a quanto pubblicato ieri sul vostro giornale in un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli, dal titolo "Maltrattate e mal pagate. donne contro la Boldrini", vorrei avanzare le seguenti precisazioni. Riguardo la mia ex collaboratrice domestica, Lilia, stiamo trovando un accordo per formalizzare la chiusura del rapporto di lavoro, purtroppo con un ritardo da me non voluto ma causato da una difficoltà oggettiva a contattare la persona del Caf ...

fattoquotidiano : 'COLLABORATRICI SOTTOPAGATE E MALTRATTATE' Laura Boldrini risponde alla accuse dopo l'articolo di @stanzaselvaggia… - LaNotiziaTweet : La risposta di Laura Boldrini all'accusa di aver maltrattato e mal pagato alcune donne che lavoravano per lei - albertoni_laura : @YamanFanPageIta Risposta perfetta! - VincentMele92 : Vorrei dire una cosa a chi sta attaccando con estrema cattiveria @lauraboldrini: ma non vi vergognate un po'? Sono… - laura_lauril : @danieleverone11 Perché Mattarella non ha voluto che votassimo? Datevi un risposta -