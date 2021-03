La protesta di un 82enne fiorentino | ' Alla mia età non stato ancora vaccinato'

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sta proseguendo da alcuni giorni ladi alcuni pensionati toscani, che lamentano di non essere staticontattati per un vaccino nonostante la loro età sia superiore agli 80 anni. ...

TGCOM

Continuano le polemiche sui ritardi della campagna vaccinale. È diventata virale ladi Pierdomenico Vannini, un pensionato fiorentino che sta aspettando il suo turno. '82 anni,...anno l'...Sta proseguendo da alcuni giorni ladi alcuni pensionati toscani, che lamentano di non essere stati ancora contattati per un ... Pierdomenico Vannini è uno di questi: pensionatodi ...È diventata virale la protesta di Pierdomenico Vannini ... se vuole fare il medico si prenda una laurea» Da un anno l'82enne di Gavinana, in provincia di Firenze, esce di casa soltanto per fare la ...Pierdomenico Vannini è uno dei tanti ultraottantenni ancora non contattati. Il suo appello a Nardella e Giani: "Devo proteggere me e mia moglie immunodepressa dal Covid" ...