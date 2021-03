La proposta del sindaco di Salvitelle: Riapriamo le scuole nei piccoli centri (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tema della riapertura delle scuole resta sempre uno dei temi più caldi del momento. Un argomento che non coinvolge solo le mamme, gli alunni ed i docenti, ma anche i sindaci dei piccoli comuni. “Occorre riaprire le scuole dell’infanzia e delle primarie nei piccoli Comuni. Nei nostri borghi c’è una qualità della vita diversa, migliore e più salutare”. A chiederlo è Maria Antonietta Scelza, sindaca di Salvitelle, Comune di 500 abitanti in provincia di Salerno, durante il convegno ‘Sud Progetti per ripartire’ che si svolge in videoconferenza. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tema della riapertura delleresta sempre uno dei temi più caldi del momento. Un argomento che non coinvolge solo le mamme, gli alunni ed i docenti, ma anche i sindaci deicomuni. “Occorre riaprire ledell’infanzia e delle primarie neiComuni. Nei nostri borghi c’è una qualità della vita diversa, migliore e più salutare”. A chiederlo è Maria Antonietta Scelza, sindaca di, Comune di 500 abitanti in provincia di Salerno, durante il convegno ‘Sud Progetti per ripartire’ che si svolge in videoconferenza. Consiglia

