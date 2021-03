La politica spinge Schwazer all'Olimpiade: 'Intervengano Governo e Coni' (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Governo e Coni, facciano di tutto perché Alex Schwazer possa partecipare alle Olimpiadi di Tokyo". E' l'appello bipartisan firmato da tutti i capigruppo della commissione cultura della Camera. Una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) ", facciano di tutto perché Alexpossa partecipare alle Olimpiadi di Tokyo". E' l'appello bipartisan firmato da tutti i capigruppo della commissione cultura della Camera. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : politica spinge La politica spinge Schwazer all'Olimpiade: 'Intervengano Governo e Coni' ... meglio riaprirsi, nell'ambito della giustizia sportiva internazionale, ma costituisce anche una risposta politica alle prese di posizione di Wada, che aveva duramente attaccato il gip di Bolzano e ...

