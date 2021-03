La Merkel si rimangia il lockdown di Pasqua: “Ho sbagliato, chiedo scusa” (Di mercoledì 24 marzo 2021) lockdown in Germania a Pasqua, Angela Merkel ci ripensa. La cancelliera ha deciso di fare marcia indietro sulla proroga di restrizioni, divieti e misure fino al 18 aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa cancelliera ai premier delle regioni, convocati a sorpresa oggi, dopo le critiche suscitate dall’esito della riunione di pochi giorni fa. Merkel si è assunta la responsabilità per l'”errore”: “Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore”. Poi, in una breve dichiarazione alla stampa, ha chiesto “perdono a tutti i cittadini”. “Non abbiamo sconfitto il virus”, aveva dichiarato Merkel, al termine di una maratona negoziale in cui aveva annunciato la proroga delle rigide disposizioni relative ai giorni di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 marzo 2021)in Germania a, Angelaci ripensa. La cancelliera ha deciso di fare marcia indietro sulla proroga di restrizioni, divieti e misure fino al 18 aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa cancelliera ai premier delle regioni, convocati a sorpresa oggi, dopo le critiche suscitate dall’esito della riunione di pochi giorni fa.si è assunta la responsabilità per l'”errore”: “Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore”. Poi, in una breve dichiarazione alla stampa, ha chiesto “perdono a tutti i cittadini”. “Non abbiamo sconfitto il virus”, aveva dichiarato, al termine di una maratona negoziale in cui aveva annunciato la proroga delle rigide disposizioni relative ai giorni di ...

