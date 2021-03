(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con un gesto senza precedenti, Angelaha chiesto pubblicamenteaiper la gestione della pandemia. Sulin Germania a, lainfatti ci ripensa. La Cancelliera ha deciso di fare marcia indietro sulla proroga di restrizioni, divieti e misure fino al 18 aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa cancelliera ai premier delle regioni, convocati a sorpresa oggi, dopo le critiche suscitate dall’esito della riunione di pochi giorni fa.si è assunta la responsabilità per l'”errore”.: un gesto senza precedenti “Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore”. Poi, in una breve ...

Advertising

Adnkronos : #Lockdown #Germania, Merkel cancella misure Pasqua - zazoomblog : La Merkel cancella il lockdown a Pasqua e chiede perdono ai tedeschi: “Ho sbagliato” - #Merkel #cancella #lockdown… - SecolodItalia1 : La Merkel cancella il lockdown a Pasqua e chiede perdono ai tedeschi: “Ho sbagliato” - Fuoridalcoro4 : RT @ImolaOggi: ??Merkel cancella il lockdown a Pasqua: 'Ho sbagliato, chiedo scusa' - Diego_Bruno80 : RT @ImolaOggi: ??Merkel cancella il lockdown a Pasqua: 'Ho sbagliato, chiedo scusa' -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel cancella

Coronavirus: la Germaniale restrizioni della Pasqua - Angelaci ripensa e annulla le restrizioni delle feste di Pasqua. Ad annunciarlo, come riporta l'Adnkronos, è stata la stessa cancelliera che si è assunta ...si è assunta la responsabilità per l'"errore": "Se possibile, deve essere corretto in tempo. Penso che sia ancora possibile. Questo errore è stato unicamente un mio errore". Poi, in una breve ...Quando ho pubblicato il libro “La nostra Europa. Amiamo l’Europa, odiamo l’Europa franco tedesca” non avevo dubbi su come ...Angela Merkel ha annunciato un clamoroso passo indietro revocando il lockdown duro per Pasqua in Germania, appena annunciato ieri ...