La Marvel ha creato una nuova versione di Captain America, gay e attivista LGBTQ (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se vi dico Captain America la prima cosa che vi viene in mente (ne sono sicura) è Chris Evans armato di scudo nei vari film della saga degli Avengers. Però, per gli appassionati di fumetti le vicende di Steve Rogers, il nome da “civile” del supereroe, sono ben più complesse e nei nuovi comic books in uscita, The United States of Captain America, dovrà ritrovare lo scudo che gli è stato rubato. Nel suo viaggio, in giro negli Stati Uniti, incontrerà diverse persone che, inspirandosi a lui, proteggono i membri delle proprie comunità. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se vi dico Captain America la prima cosa che vi viene in mente (ne sono sicura) è Chris Evans armato di scudo nei vari film della saga degli Avengers. Però, per gli appassionati di fumetti le vicende di Steve Rogers, il nome da “civile” del supereroe, sono ben più complesse e nei nuovi comic books in uscita, The United States of Captain America, dovrà ritrovare lo scudo che gli è stato rubato. Nel suo viaggio, in giro negli Stati Uniti, incontrerà diverse persone che, inspirandosi a lui, proteggono i membri delle proprie comunità.

