La malattia improvvisa del famoso influencer: l’annuncio di Karmin Shiff (Di mercoledì 24 marzo 2021) Karmin Shiff, il famoso influencer molto conosciuto dagli internauti (soprattutto grazie a Facebook) ci racconta la sua storia: «Ecco come la Sclerosi Multipla e la Neuropatia Disimmune hanno cambiato la mia vita». La storia di Carmelo Schifignano, in arte Karmin Shiff, porta con sè un ingente carico di speranza e solidarietà, seppur macchiate dal dolore della malattia. «Una vita vissuta al massimo inseguendo il sogno di produrre musica, tanto da ottenere un ampio consenso di pubblico. Dopo una carriera di disk jockey e produttore musicale, conquista oltre mezzo milione di follower su Facebook, grazie ai suoi video virali» Poi, la battuta d’arresto. Lo scorso aprile gli diagnosticano la Sclerosi Multipla e la Neuropatia Disimmune. Fama, soldi, viaggi e lusso ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 marzo 2021), ilmolto conosciuto dagli internauti (soprattutto grazie a Facebook) ci racconta la sua storia: «Ecco come la Sclerosi Multipla e la Neuropatia Disimmune hanno cambiato la mia vita». La storia di Carmelo Schifignano, in arte, porta con sè un ingente carico di speranza e solidarietà, seppur macchiate dal dolore della. «Una vita vissuta al massimo inseguendo il sogno di produrre musica, tanto da ottenere un ampio consenso di pubblico. Dopo una carriera di disk jockey e produttore musicale, conquista oltre mezzo milione di follower su Facebook, grazie ai suoi video virali» Poi, la battuta d’arresto. Lo scorso aprile gli diagnosticano la Sclerosi Multipla e la Neuropatia Disimmune. Fama, soldi, viaggi e lusso ...

Advertising

antbar12 : RT @eziamor: #Vaccino #AstraZeneca non voglio alimentare polemiche però queste notizie vanno date. Il dramma di #Ilaria Pappa, la giovane p… - vale2bertoni : RT @eziamor: #Vaccino #AstraZeneca non voglio alimentare polemiche però queste notizie vanno date. Il dramma di #Ilaria Pappa, la giovane p… - SensoDiNausea : RT @eziamor: #Vaccino #AstraZeneca non voglio alimentare polemiche però queste notizie vanno date. Il dramma di #Ilaria Pappa, la giovane p… - razorblack66 : RT @eziamor: #Vaccino #AstraZeneca non voglio alimentare polemiche però queste notizie vanno date. Il dramma di #Ilaria Pappa, la giovane p… - eziamor : #Vaccino #AstraZeneca non voglio alimentare polemiche però queste notizie vanno date. Il dramma di #Ilaria Pappa, l… -