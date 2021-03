La Lombardia resta in zona rossa: “Niente arancione almeno fino a Pasqua” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Lombardia resta in zona rossa: “No arancione almeno fino a Pasqua” Nessun passaggio della Lombardia in arancione prima di Pasqua: sfumano le speranze dei lombardi. “Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro” in zona arancione” ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. La data in cui confidava il territorio era quella del 26 marzo, giorno del monitoraggio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lain: “No” Nessun passaggio dellainprima di: sfumano le speranze dei lombardi. “Siamo in, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro” in” ha detto il direttore generale del Welfare di Regione, Giovanni Pavesi, nel corso di un’audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. La data in cui confidava il territorio era quella del 26 marzo, giorno del monitoraggio ...

