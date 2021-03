"La Lombardia ha il doppio degli abitanti del Lazio, ma arrivano meno vaccini". Senaldi, c'è puzza di bruciato (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caos vaccini in Lombardia visto da Milano. Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con L'aria che tira su La7, smonta numeri alla mano la vulgata del "disastro centrodestra" che tanto piace cavalcare a esponenti politici e commentatori, rigorosamente schierati dall'altra parte. "Parlerei con i dati - esordisce Senaldi -: la Lombardia ha all'incirca un sesto dei cittadini italiani, in Italia sono state vaccinate 8 milioni di persone e 1 milione e 400mila persone vaccinate sono lombarde. Un sesto siamo e un sesto sono stati vaccinati, il resto sono chiacchiere". "Se nel Lazio hanno vaccinato più di 700mila persone, allora stanno meglio. Ricordo che a dicembre si diceva: come mai nel Lazio arrivano più dosi numericamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caosinvisto da Milano. Il direttore di Libero Pietro, in collegamento con L'aria che tira su La7, smonta numeri alla mano la vulgata del "disastro centrodestra" che tanto piace cavalcare a esponenti politici e commentatori, rigorosamente schierati dall'altra parte. "Parlerei con i dati - esordisce-: laha all'incirca un sesto dei cittadini italiani, in Italia sono state vaccinate 8 milioni di persone e 1 milione e 400mila persone vaccinate sono lombarde. Un sesto siamo e un sesto sono stati vaccinati, il resto sono chiacchiere". "Se nelhanno vaccinato più di 700mila persone, allora stanno meglio. Ricordo che a dicembre si diceva: come mai nelpiù dosi numericamente ...

