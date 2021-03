La giovane accoltellata a Mogliano Veneto è cosciente. Ancora mistero sul movente (Di mercoledì 24 marzo 2021) È sveglia, cosciente e ha voluto parlare con i genitori. Dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso arrivano notizie positive sulle condizioni di Marta Novello, la 26enne accoltellata con 20 fendenti da un 15enne in bicicletta a Mogliano Veneto. Dopo un primo intervento chirurgico ai polmoni lacerati, Marta ne ha subito un secondo per recuperare un tendine della mano, lesionato da un fendente. Il giovane 15enne accusato di averla accoltellata ha passato una notte nel Centro di prima accoglienza accanto al carcere di Santa Bona: “Sono disperato, ditemi come sta Marta, io non volevo farle del male”, avrebbe detto secondo quanto riferito dal suo avvocato d’ufficio Matteo Scussat. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 marzo 2021) È sveglia,e ha voluto parlare con i genitori. Dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso arrivano notizie positive sulle condizioni di Marta Novello, la 26ennecon 20 fendenti da un 15enne in bicicletta a. Dopo un primo intervento chirurgico ai polmoni lacerati, Marta ne ha subito un secondo per recuperare un tendine della mano, lesionato da un fendente. Il15enne accusato di averlaha passato una notte nel Centro di prima accoglienza accanto al carcere di Santa Bona: “Sono disperato, ditemi come sta Marta, io non volevo farle del male”, avrebbe detto secondo quanto riferito dal suo avvocato d’ufficio Matteo Scussat.

SkyTG24 : La giovane accoltellata a Mogliano Veneto è cosciente. Ancora mistero sul movente - _glam_amour_ : @disinformatico Ragazzo africano o italiano chissenefrega! Una giovane donna è stata barbaramente accoltellata ment… - alfios_potamos : RT @francesco088661: La mia SOLIDARIETÀ é tutta per MARTA, giovane VENETA di 26 anni, ACCOLTELLATA ben 26 volte da un DELINQUENTE NORDAFRIC… - marialauraloi : RT @francesco088661: La mia SOLIDARIETÀ é tutta per MARTA, giovane VENETA di 26 anni, ACCOLTELLATA ben 26 volte da un DELINQUENTE NORDAFRIC… - LaTiger1 : RT @francesco088661: La mia SOLIDARIETÀ é tutta per MARTA, giovane VENETA di 26 anni, ACCOLTELLATA ben 26 volte da un DELINQUENTE NORDAFRIC… -