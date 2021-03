La giornalista di SkyTg24 incalza Guido Bertolaso e lui se ne va in diretta: “Criticarmi è uno sport a quanto pare” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Guido Bertolaso perde la pazienza e abbandona il collegamento. È successo questa mattina, durante la diretta di SkyTg24: in studio, alla conduzione, c’era la giornalista Tonia Cartolano mentre Bertolaso era in collegamento dalla centrale operativa di Regione Lombardia. Il tema in discussione era ovviamente quello dei vaccini anti-Covid, da giorni al centro delle polemiche a causa dei problemi tecnici occorsi ad Aria, il sistema che gestisce le prenotazioni a livello regionale. Proprio su questo punto la conduttrice ha incalzato più volte Bertolaso il quale, ad un certo punto, visibilmente spazientito, è sbottato: “Criticarmi è uno sport a quanto pare. Arrivederci”. Poi ha si è tolto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)perde la pazienza e abbandona il collegamento. È successo questa mattina, durante ladi: in studio, alla conduzione, c’era laTonia Cartolano mentreera in collegamento dalla centrale operativa di Regione Lombardia. Il tema in discussione era ovviamente quello dei vaccini anti-Covid, da giorni al centro delle polemiche a causa dei problemi tecnici occorsi ad Aria, il sistema che gestisce le prenotazioni a livello regionale. Proprio su questo punto la conduttrice hato più volteil quale, ad un certo punto, visibilmente spazientito, è sbottato: “è uno. Arrivederci”. Poi ha si è tolto il ...

TheRealPinguini : Ma come si permettono questi giornalisti di fare domande scomode e non concordate? Ma da quando? - VPirretti : @cardinale_anna @toniacart @SkyTG24 Mi dispiace per la ,brava, giornalista di SKY. - eugeniosantoro : 'Bertolaso a Skytg24, la giornalista lo incalza e lui lascia lo studio'. Brava @toniacart. E' questo che ci si aspe… - Medeapm : RT @neXtquotidiano: #Bertolaso lascia lo studio di #SkyTG24 per le domande della giornalista - lancellone : RT @cardinale_anna: #Bertolaso scappa! Bloccano i cittadini suoi social, scappano durante le interviste. Incapaci La vergogna regna in #… -