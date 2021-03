La frecciatina della Ventura dopo lo scontro con Bassetti: "Scelgo il silenzio" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Simona Ventura ha annunciato di essere guarita dal Coronavirus e ha scagliato una frecciatina contro Matteo Bassetti. Simona Ventura è guarita dal Covid: “Un sollievo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Simonaha annunciato di essere guarita dal Coronavirus e ha scagliato unacontro Matteo. Simonaè guarita dal Covid: “Un sollievo” su Notizie.it.

Advertising

IsaeChia : #CristinaChiabotto, il suo ex storico #FabioFulco parla per la prima volta della sua gravidanza (e non manca la fre… - pretthyuckie : @slowrapper_ e anche la prima volta non mi hai chiesto se fosse una frecciatina ma mi sei venuto a spiegare, addiri… - pretthyuckie : @slowrapper_ e ripeto che vuoi vedere cose dove non ce ne sono. ho solo usato un normalissimo tweet per dire la mia… - Gioiaste1 : @ladyinviolet__ Io l'ho vista più che come 'battuta' come una frecciatina soprattutto visto che l'hai fatta, non su… - VanessaTiso : @Angy92966493 Ma davvero lasciassero un po' i social che non reggono... Ora perché ha scritto 'i sogni son desideri… -