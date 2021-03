(Di giovedì 25 marzo 2021) Barbara Sambuco: "Non si tratta di un quantitativo eccezionale. Per noi 29 milioni di dosi corrispondono alla produzione di due settimane. Devono sottostare ai test di sterilità condotti qui e agli esami di qualità sulla materia prima eseguiti da. Possono servire...

Advertising

StraNotizie : La direttrice di Catalent: 'I vaccini fermi per terminare i controlli. Dove andranno dipende solo da AstraZeneca'… -

Ultime Notizie dalla rete : direttrice Catalent

La Repubblica

...29 milioni di dosi di vaccino in uno stabilimento ad Anagni " Nello stabilimento della, ... Lo ha dichiarato laesecutiva dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema), Emer Cooke, in ...L'italianaè fra i nostri partner, si occuperà del confezionamento delle fiale'. 'Il ... Puntare su un vaccino monodose 'è stata una scelta aziendale strategica - precisa la- Ci ...Astrazeneca non consegna i vaccini perché dice di non averli mentre ad Anagni... Se avesse fatto Conte ciò che ha fatto ora ...Barbara Sambuco: "Non si tratta di un quantitativo eccezionale. Per noi 29 milioni di dosi corrispondono alla produzione di due settimane. Devono ...