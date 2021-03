La direttrice di Catalent: "I vaccini fermi per terminare i controlli. Dove andranno dipende solo da AstraZeneca" (Di giovedì 25 marzo 2021) Barbara Sambuco: "Non si tratta di un quantitativo eccezionale. Per noi 29 milioni di dosi corrispondono alla produzione di due settimane. Devono sottostare ai test di sterilità condotti qui e agli esami di qualità sulla materia prima eseguiti da AstraZeneca. Possono servire... Leggi su repubblica (Di giovedì 25 marzo 2021) Barbara Sambuco: "Non si tratta di un quantitativo eccezionale. Per noi 29 milioni di dosi corrispondono alla produzione di due settimane. Devono sottostare ai test di sterilità condotti qui e agli esami di qualità sulla materia prima eseguiti da. Possono servire...

Advertising

zazoomblog : La direttrice di Catalent: I vaccini fermi per terminare i controlli. Dove andranno dipende solo da AstraZeneca -… - MadamaL41898457 : @La_manina__ @claudeger55 Esplicativa l'intervista alla direttrice della Catalent che 'infiala' AZ - Yogaolic : RT @repubblica: La direttrice di Catalent: 'I vaccini fermi per terminare i controlli. Dove andranno dipende solo da AstraZeneca' https://t… - repubblica : La direttrice di Catalent: 'I vaccini fermi per terminare i controlli. Dove andranno dipende solo da AstraZeneca' - pazzoperrep : Osservatorio Coronavirus. La brutta vicenda dei 29 milioni di dosi AstraZeneca ad Anagni affidata a @fabiotonacci… -