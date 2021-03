La destra fanatica delle armi insorge per l'inchiesta di Presa Diretta: 'Retorica antimilitarista della sinistra' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maurizio Gasparri ha dichiarato di aver presentato un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai "per chiedere chiarezza all'azienda in merito alla trasmissione Presa Diretta di Rai3 che, con ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 marzo 2021) Maurizio Gasparri ha dichiarato di aver presentato un'interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai "per chiedere chiarezza all'azienda in merito alla trasmissionedi Rai3 che, con ...

La destra fanatica delle armi insorge per l'inchiesta di Presa Diretta: "Retorica antimilitarista della sinistra" Globalist.it L'Ucraina contro la giustizia politicizzata Migliaia di persone sono scese in piazza nelle città di tutta l'Ucraina per protestare contro la condanna a sette anni inflitta all'attivista Serhiy Sternenko da un tribunale di Odessa il 23 febbraio.

