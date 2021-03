La Corte suprema del Brasile ha stabilito che il giudice che condannò l’ex presidente Lula non era imparziale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Martedì la Corte suprema del Brasile ha stabilito che il giudice che condannò l’ex presidente Lula nel 2017 per corruzione non era imparziale. La sentenza potrebbe avere conseguenze rilevanti per il futuro politico di Lula, scrivono i giornali brasiliani, perché Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Martedì ladelhache ilchenel 2017 per corruzione non era. La sentenza potrebbe avere conseguenze rilevanti per il futuro politico di, scrivono i giornali brasiliani, perché

