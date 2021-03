La concorrente spiazza Bonolis: “Ho la minigonna. Potrebbe vedersi tutto” – FOTO (Di mercoledì 24 marzo 2021) Paolo Bonolis è rimasto decisamente senza parole dopo una frase da parte della concorrente. Il siparietto è immancabile ad Avanti un Altro: ecco cosa è successo durante la puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 24 marzo 2021) Paoloè rimasto decisamente senza parole dopo una frase da parte della. Il siparietto è immancabile ad Avanti un Altro: ecco cosa è successo durante la puntata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : La concorrente spiazza Bonolis: “Ho la minigonna. Potrebbe vedersi tutto” – FOTO - #concorrente #spiazza #Bonolis: - zazoomblog : L’Eredità la risposta è ovvia ma il concorrente ‘spiazza’: che errore! – FOTO - #L’Eredità #risposta #ovvia - infoitcultura : I Soliti Ignoti, il concorrente spiazza tutti: “Lo faccio sempre in un luogo diverso - FQMagazineit : I Soliti Ignoti, il concorrente spiazza tutti: “Lo faccio sempre in un luogo diverso.. quella volta, in mutande sul… -