La Commissione europea vuole una stretta sull’export dei vaccini (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Commissione europea prova a intervenire sui ritardi nelle consegne dei vaccini contro Covid-19 da parte delle case farmaceutiche. E propone una stretta dei criteri che consentono l’esportazione dei vaccini e dei materiali per produrli, tra cui l’introduzione dei principi di reciprocità e proporzionalità. Nessun blocco commerciale quindi, ma maggiori garanzie per assicurare che gli scambi siano a doppio senso e che le aziende farmaceutiche rispettino i contratti con i paesi dell’Unione. “Mentre i nostri stati membri stanno affrontando la terza ondata della pandemia, non tutte le aziende stanno rispettando i loro contratti”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “L’Unione europea è l’unico grande produttore Ocse che continua a esportare ... Leggi su wired (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laprova a intervenire sui ritardi nelle consegne deicontro Covid-19 da parte delle case farmaceutiche. E propone unadei criteri che consentono l’esportazione deie dei materiali per produrli, tra cui l’introduzione dei principi di reciprocità e proporzionalità. Nessun blocco commerciale quindi, ma maggiori garanzie per assicurare che gli scambi siano a doppio senso e che le aziende farmaceutiche rispettino i contratti con i paesi dell’Unione. “Mentre i nostri stati membri stanno affrontando la terza ondata della pandemia, non tutte le aziende stanno rispettando i loro contratti”, ha detto la presidente dellaUrsula von der Leyen: “L’Unioneè l’unico grande produttore Ocse che continua a esportare ...

Ultime Notizie dalla rete : Commissione europea Kyriakides: nuovo allarme Covid, varianti e rischio 3° ondata La Commissione europea ha presentato oggi un quadro della situazione della pandemia nell'Ue che è di nuovo molto preoccupante, con i contagi, i ricoveri e anche la mortalità che stanno tornando ad ...

Covid: Palazzo Chigi, lotti AstraZeneca ad Anagni destinati al Belgio 'Sabato la Commissione Europea ha chiesto al Presidente del Consiglio di verificare alcuni lotti di vaccini presso uno stabilimento di produzione ad Anagni (Frosinone). Il Presidente del Consiglio ha informato ...

Il giallo dei 29 milioni di dosi AstraZeneca destinate al Belgio vicino a Roma Roma - Circa 29 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca sono state trovate in uno stabilimento in Italia durante il fine settimana. Sabato la Commissione europea aveva chiesto al presidente del Consigl ...

