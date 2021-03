La carezza dell’infermiera al bambino malato di Covid all' ospedale di Ancona è già un simbolo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) https://www.facebook.com/IlRestoDelCarlino/posts/10158753861175862 Ladi un’infermiera ad unricoverato per: la tenera foto scattata presso la Rianimazione dell’Pediatrico Salesi diè già un. A raccontare la storia che si cela dietro lo scatto è Il Resto del Carlino. Tutto è iniziato il 3 marzo quando Matteo Maurizio, 7 mesi, è stato trasportato al Salesi a causa di un problema intestinale. La madre racconta: Quel giorno, il 3 marzo, l’ho vissuto come in trance. Verso le 20 il risultato del tampone è risultato positivo per me e mio figlio, ma non si capiva cosa gli dovesse accadere, fino a quando una dottoressa ha visto il mio stato d’animo e mi ha detto: ‘Suo figlio non lo lascio fino a che non risolviamo il problema’. Alle 2 di notte gli ...