La bufala di Soros che possiede «il 75% dell’azienda Moderna»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) «Ha stato», ripetono in loop – senza soluzione di continuità – no vax e negazionisti Covid. L’imprenditore e filantropo finisce, ancora una volta, nei (poco) lieti pensieri di chi non riesce a darsi pace e libera le proprie dita sulla tastiera rendendo pubbliche pacchiane bufale sulla pandemia e i presunti “attori protagonisti attivi”. E nel mirino ci sono sempre gli stessi personaggi. Fake news da migliaia di condivisioni, anche se basterebbe una rapida ricerca sul web per capire quanto non ci sia alcuna tesi a sostegno di queste teorie della cospirazione. Come, per esempio, parlando di «proprietario», la causa farmaceutica che produce uno dei vaccini anti-Covid in circolazione. LEGGI ANCHE > Gli idoli dei No Mask sono Trump e Putin, i ‘demoni’ sono Bill Gates ePrendiamo, come esempio, il ...