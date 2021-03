Kaia Gerber cambia lavoro? Adesso si dà alla recitazione (come il fidanzato Jacob Elordi) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuova carriera per Kaia Gerber. A 19 anni la bellissima figlia di Cindy Crawford e Rande Gerber, innamoratissima del fidanzato Jacob Elordi, esordisce come attrice. L’ha annunciato su Instagram. E parte dall’alto: sarà nel cast di American Horror Story 10. L’ha annunciato lo stesso potentissimo creatore della serie tv Ryan Murphy. Leggi su amica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nuova carriera per. A 19 anni la bellissima figlia di Cindy Crawford e Rande, innamoratissima del, esordisceattrice. L’ha annunciato su Instagram. E parte dall’alto: sarà nel cast di American Horror Story 10. L’ha annunciato lo stesso potentissimo creatore della serie tv Ryan Murphy.

Advertising

carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #24marzo: Naomie Harris in #TheManWhoFelltoEarth; David Thewlis in #Landscapers; Kaia Gerber in #AHS10;… - telesimo : #SeriesNews di oggi, #24marzo: Naomie Harris in #TheManWhoFelltoEarth; David Thewlis in #Landscapers; Kaia Gerber i… - BVSIDEHARRY : kaia gerber nella nuova stagione di ahs?????? - 3cinematographe : #AmericanHorrorStory10: #KaiaGerber, figlia di #CindyCrawford, è nel cast - withlovenxx : @PidgeonMaddox io tipo: SÌ OKAY KAIA GERBER MA IL CASY UFFICIALE QUANDO (comunque è confermato che tornarà denis o'hare PIANGO??????<3333) -