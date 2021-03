Juventus | Pirlo | “Pirlo e Ronaldo non si toccano Dybala? Valutiamo ogni opzione”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ladeve fare i conti con un'inaspettata crisi. Fuori dalla Champions e virtualmente dalla lotta scudetto, i bianconeri fanno i conti con un bilancio deludente. Il vicepresidente Pavel Nedved ne ha parlato a Dazn: "è e sarà l’allenatore della, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore".caption id="attachment 1105693" align="alignnone" width="4508"Cristiano(getty images)/captionNedved si sofferma anche sulle critiche piovute su Cristiano ...

ZZiliani : Traducendo: secondo #LaStampa (leggi: #Exor) la classifica dei colpevoli del mega-flop #Juventus è la seguente: 1… - FBiasin : #Nedved a @PIERPARDO per Dazn: '#Ronaldo non si tocca e rimarrà, #Pirlo è e sarà l'allenatore della #Juventus al 100%'. - capuanogio : #Nedved: '#Pirlo è e sarà l'allenatore della #Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo de… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Italia: Nedved: 'Juventus avanti con Pirlo e Ronaldo' - Agenzia_Italia : Nedved: 'Juventus avanti con Pirlo e Ronaldo'

Commenta per primo Pavel Nedved , vicepresidente della, ha parlato a Dazn del futuro di Andrea: 'è e sarà l'allenatore della, al 100% . Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, ...è e sarà l'allenatore della, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state'. Il vicepresidente dellaPavel Nedved parla in un'...Marotta per tutti noi è stato un grandissimo maestro. Vedi anche juventus Niente CR7, a Madrid va Haaland: la Juve punta Benzema, Morata verso l'Atletico Dopo aver blindato Pirlo, una battuta su Mauri ...Il vice presidente della Juve parla del futuro del tecnico. Il presidente della Lazio è criptico sul futuro dell'all'allenatore. Decisa la data del recupero tra Inter e Sassuolo. Il Barcellona è primo ...