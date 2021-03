Juventus, Nedved senza freni: ecco i piani della prossima stagione (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un’intervista concessa a Dazn Pavel Nedved ha parlato di Pirlo e Cristiano Ronaldo, blindandoli alla Juventus pure nella prossima stagione Pirlo sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Parola di Pavel Nedved, che ne ha parlato con Pierluigi Pardo in un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Dazn. Il vicepresidente bianconero ha confermato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 24 marzo 2021) In un’intervista concessa a Dazn Pavelha parlato di Pirlo e Cristiano Ronaldo, blindandoli allapure nellaPirlo sarà l’allenatoreanche nella. Parola di Pavel, che ne ha parlato con Pierluigi Pardo in un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Dazn. Il vicepresidente bianconero ha confermato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

FBiasin : #Nedved a @PIERPARDO per Dazn: '#Ronaldo non si tocca e rimarrà, #Pirlo è e sarà l'allenatore della #Juventus al 100%'. - titty_napoli : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Nedved: 'Andrea #Pirlo è e sarà l'allenatore bianconero al 100%'+++ - titty_napoli : RT @FBiasin: #Nedved a @PIERPARDO per Dazn: '#Ronaldo non si tocca e rimarrà, #Pirlo è e sarà l'allenatore della #Juventus al 100%'. - guich76 : @andagn mi auguro che tu a giugno tu possa salutare Nedved per una separazione naturale senza alcun pentimento.… - Ftbnews24 : #JuveNapoli #JuveBenevento #Juve @TuttoJuve24 @SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #finoallafine… -