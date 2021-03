Juventus, Nedved conferma Pirlo e Ronaldo: "Rimarranno nella prossima stagione" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo resteranno alla Juventus anche nella prossima stagione. A confermarlo, dopo Fabio Paratici subito dopo la sconfitta con il Benevento, è Pavel Nedved . "Pirlo è e sarà ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Andreae Cristianoresteranno allaanche. Arlo, dopo Fabio Paratici subito dopo la sconfitta con il Benevento, è Pavel. "è e sarà ...

