Juventus, Nedved allo scoperto: "Pirlo e Cristiano Ronaldo non si toccano"

Verità o bluff? Sono giorni caldissimi in casa Juventus, in particolar modo circolano voci che riguardano l'allenatore Andrea Pirlo e l'attaccante Cristiano Ronaldo, il dirigente Pavel Nedved ha deciso di uscire allo scoperto. La stagione dei bianconeri non può essere considerata all'altezza, la sconfitta contro il Benevento ha praticamente escluso la Vecchia Signora dalla corsa allo scudetto, mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l'eliminazione contro una squadra nettamente inferiore come il Porto, agli ottavi di finale della competizione. Pirlo è finito sul banco degli imputati, mentre il portoghese deve decidere il futuro.

