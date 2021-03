Juventus, Morata: “Il futuro di Ronaldo…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) futuro Ronaldo, ne parla anche Morata Nonostante le diverse difficoltà, tutto sommato è stato un bel ritorno per Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo fino ad oggi ha realizzato 16 gol e 11 assist, un ottimo bottino che dimostra ancora una volta quanto il giocatore si trovi bene a Torino. L’ex Atletico Madrid è recentemente intervenuto ai microfoni di ‘Cadena Ser’ e ha risposto a diverse domande, partendo, ovviamente, dal suo futuro: “Quando sei in prestito e ci sono diversi club in mezzo, la tua opinione conta poco. Ero felice all’Atleti e sono felice alla Juventus, ho un contratto, devo rispettarlo. Poi mi diranno a fine stagione”. Juventus, Morata parla di Ronaldo: “Non parliamo di calcio” Morata dopo il gol ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)Ronaldo, ne parla ancheNonostante le diverse difficoltà, tutto sommato è stato un bel ritorno per Alvaroalla. L’attaccante spagnolo fino ad oggi ha realizzato 16 gol e 11 assist, un ottimo bottino che dimostra ancora una volta quanto il giocatore si trovi bene a Torino. L’ex Atletico Madrid è recentemente intervenuto ai microfoni di ‘Cadena Ser’ e ha risposto a diverse domande, partendo, ovviamente, dal suo: “Quando sei in prestito e ci sono diversi club in mezzo, la tua opinione conta poco. Ero felice all’Atleti e sono felice alla, ho un contratto, devo rispettarlo. Poi mi diranno a fine stagione”.parla di Ronaldo: “Non parliamo di calcio”dopo il gol ...

