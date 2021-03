Juventus in lutto: morta la moglie dell’ex mediano Beppe Furino (Di mercoledì 24 marzo 2021) Juventus in lutto. La squadra si stringo attorno alla famiglia di Beppe Furino dopo la scomparsa della moglie. Grave lutto per l’ex giocatore bianconero. Irene Vercellini, sua moglie, è venuta a mancare pochi giorni fa: il 21 marzo. La donna era un’ex consigliera comunale a Monacalieri e aveva solo 74 anni. Tutta la comunità si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021)in. La squadra si stringo attorno alla famiglia didopo la scomparsa della. Graveper l’ex giocatore bianconero. Irene Vercellini, sua, è venuta a mancare pochi giorni fa: il 21 marzo. La donna era un’ex consigliera comunale a Monacalieri e aveva solo 74 anni. Tutta la comunità si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

