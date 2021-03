Juventus | Douglas Costa sarà ceduto | già fissato il prezzo

(Di mercoledì 24 marzo 2021)torna alla Juve ed è già in vendita: via a 10 milioni di euro. Il brasiliano non resterà al Bayern Monaco Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro diin prestito secco al Bayern Monaco, non intenzionato a trattarne il riscatto. Flash tornerà sicuramente allacon un contratto che pesa per 11 milioni e quasi altrettanti di cartellino. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 Per non registrare una minusvalenza la Juve avrebbe bisogno di venderlo almeno a 10 milioni, una cifra che spaventa molte pretendenti, come ad esempio il Gremio. Leggi su Calcionews24.com

1 Niente permanenza al Bayern, Douglas Costa tornerà alla Juve a fine stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando come non ci sono chances di vedere il brasiliano in Germania anche la prossima stagione.