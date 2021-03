Juventus | dalla Spagna | “sì | arrivo” | la risposta di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il futuro dicontinua a tenere banco ed arrivano interessanti aggiornamenti. Il portoghese è legato da un contratto con lafino al 2022, ma le parti potrebbero decidere di separarsi al termine della stagione. L’esperienza in bianconero può essere considerata nel complesso positiva, ma l’obiettivo di conquistare la Champions League è fallito. Lanon può garantirsi l’ingaggio di CR7, soprattutto dopo la crisi iniziata con il Coronavirus. La Vecchia Signora, con ogni probabilità, non riuscirà a vincere nemmeno il campionato e la presenza in squadra dinon sembra avere più molto senso. Anche dal punto di vista di marketing il calo è stato evidente, soprattutto per quanto riguarda la vendita ...

... ha rilanciato questa mattina, spiegando che ' Cristiano è convinto di poter dare ancora molto ' e di essere rimasto deluso per i tre anni alla, che non sono andati come sperava.Infine, un bilancio sulla stagione: "Siamo usciti per dettagliChampions ma abbiamo vinto la Supercoppa e dobbiamo giocare una finale di Coppa Italia, con una vittoria non sarebbe una brutta ...L'ex Juve e Manchester United è protagonista di un video su Instagram in cui mostra tutta la potenza della sua Mercedes nel deserto ...1 Trenta milioni di euro: è questa la richiesta del Psv per Donyell Malen, attaccante 22enne cercato dalla Juve la scorsa estate e sondato dal Milan negli ultimi incontri con Raiola. Lo riporta La Gaz ...