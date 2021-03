Judo | Grand Slam Tbilisi | i convocati dell’Italia 11 azzurri in gara | c’è Odette Giuffrida

(Di mercoledì 24 marzo 2021) La Nazionale Italiana disarà di scena a, da venerdì 26 a domenica 28 marzo, per il terzodella stagione olimpica 2021. Lo staff tecnico tricolore ha convocato 11 atleti per la trasferta georgiana, che precederà di pochi giorni un altroin programma ad Antalya (Turchia) dal 1° al 3 aprile. Domani si svolgerà il sorteggio dei tabelloni e al momento risultano iscritti alla manifestazione 498ka provenienti da 82 Paesi. Di seguito l’elenco degliper il2021: Francesca Milani, Sofia Petitto (48 kg),(52 kg), Nadia Simeoli (63 kg), Angelo Pantano (60 kg), Mattia ...

